Osmanlı arşivine yapay zeka desteği

Sosyal bilimlerde en büyük problemlerden biri olan Osmanlı arşiv ve kaynaklarının günümüz Türkçesine aktarılmasına ülkemiz akademisyenlerinden yapay zeka destekli çözüm geliyor. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa doktora öğrencisi İshak Dölek'in danışmanıyla birlikte geliştirdiği proje, TÜBİTAK 1512 destekleme programına kabul edildi.



KOSGEB'ten de destek alan proje, tamamlanan OCR uygulamasıyla birlikte girişime dönüştürüldü.