Osmanlı arşivine yapay zeka desteği
Osmanlı arşiv ve kaynaklarının günümüz Türkçesine aktarılmasına ülkemiz akademisyenlerinden yapay zeka destekli çözüm geliyor.
Sosyal bilimlerde en büyük problemlerden biri olan Osmanlı arşiv ve kaynaklarının günümüz Türkçesine aktarılmasına ülkemiz akademisyenlerinden yapay zeka destekli çözüm geliyor. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa doktora öğrencisi İshak Dölek'in danışmanıyla birlikte geliştirdiği proje, TÜBİTAK 1512 destekleme programına kabul edildi.
KOSGEB'ten de destek alan proje, tamamlanan OCR uygulamasıyla birlikte girişime dönüştürüldü.