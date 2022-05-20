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20 Mayıs 2022 Cuma 09:32:00 - Güncelleme:20 Mayıs 2022 Cuma 09:32:00

Ortaca'da fırtına etkili oldu

Kaynak: AA

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Muğla'nın Ortaca ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle bir ağaç ve aydınlatma direği devrildi.

Terzialiler Mahallesi Akasyalar Caddesi'nde şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç park halindeki 48 NC 611 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

Otomobilin üzerindeki ağaç çevredekilerin yardımıyla kaldırıldı, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Ayrıca Cumhuriyet Meydanı'ndaki aydınlatma direği, belediyece asılmış 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı afişinin ağırlığına rüzgar nedeniyle dayanamayarak devrildi.

Devrilen direk alınan önlemlerin ardından ekiplerce kaldırıldı.

Etiketler : ORTACA FIRTINA Devrilen direk
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