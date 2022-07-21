Örnek olayım derken iki üniversite bitirdi

OKUMA AZMİ ENGEL TANIMAZ

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Sakyol köyünde yaşayan Mustafa Güler (49), 35 yıl önce baba mesleği balıkçılık işiyle uğraşmaya başladı. Güler, balık sezonu biten dönemlerde ise tarım ve hayvancılıkla uğraştı. Tekne üzerinde bir yandan ders çalışıp bir yandan da balık tutan Güler'in zorlu işi, okuma azminin önüne geçemedi. İleride çocuklarına ve etrafındaki gençlere iyi örnek olmak isteyen Güler, 27 yıl önce Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Bölümü'nü kazandı.

Mustafa Güler "Balık sezonu bittiği zaman benim kuzular var, onların çobanlığını yapıyorum. Bu uğraşların içerisinde de mutlaka okumaya zaman ayırıyorum. Günde 2 saat de olsa kitap okurum" dedi.

ELEKTRİK ELEKTRONİK OKUYACAK

Keban Baraj Gölü'nde balıkçılık yapan iki çocuk babası Güler, 4 yıl önce de Açıköğretim Fakültesi İlahiyat Bölümü'nü kazandı. Balık sezonunda sabahın ilk ışıklarında balık tutmak için teknesine binen Güler, teknesinde bir yandan da ders çalışarak hayali olan elektrik ve elektronik bölümüne hazırlanıyor. Öğrenmek dışında başka bir hedefinin olmadığını belirten Mustafa Güler, "Asıl amacım, eğitim hayatlarını sürdüren iki oğluma ve gençlere örnek olmaktır" dedi.