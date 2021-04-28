Örnek kalpler

30 YETİME BAYRAMLIK ALDI



Bursa İnegöl'de ramazan davulculuğu yapan, emekli, 3 çocuk babası İbrahim Mete (60), bu yıl topladığı bahşişlerle ilçede 30 yetim çocuğa bayramlık kıyafet aldı.

Bu geleneği son 5 yıldır sürdürdüğünü belirten İbrahim Mete, "Yetimlere, fakir çocuklara, ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık kıyafet alıyorum. Onları sevindirmek çok güzel" dedi.

AYDA 5 BİN LİRA DAĞITIYOR



Kilis'te Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde yaşayan 74 yaşındaki Mehmet Kıdeyş, 54 yıldır hurda alıp satıyor. "Hurdacı hoca" lakabıyla tanınan Kıdeyş, 22 yıldır çok sayıda kişiye yardım etti.

Aylık kazancının ortalama 5 bin lirayı bulduğunu söyleyen Kıdeyş, "Kazandığımı ihtiyacı olanlara, öğrencilere yardım olsun diye dağıtıyorum. Benim emekli maaşım var, o da bana yetiyor" diyor.