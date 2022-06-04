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04 Haziran 2022 Cumartesi 20:00:00 - Güncelleme:04 Haziran 2022 Cumartesi 20:00:00

Örnek bir hayat hikayesi! 64 yaşında hayallerinin peşinde

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Yıllarca ev yemekleri yapıp satan 2 çocuk annesi Huriye Tok “Evde oturup ölümü bekleyemem, hayat benim için var” dedi ve harekete geçti. Önce 32 kilo verdi sonra da Viyana'da senfoni orkestrası dinlemek için İngilizce kursuna yazıldı.

TÜP MİDE AMELİYATI GEÇİRDİ

Yaşama sevincinin yaşı olmadığının kanıtı olan Huriye Tok, yıllarca ev yemekleri dükkanı işletti ve emekli oldu. 3 torununu kucağına aldıktan sonra köşesine çekilmek yerine hayallerini gerçeğe dönüştürmek için harekete geçen 64 yaşındaki Huriye Tok önce tüp mide ameliyatıyla 101 kilodan 69 kiloya düştü. Sonra da en büyük hayali olan Viyana'da senfoni orkestrası dinlemek için hazırlıklara başladı.

HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRECEK

Artık hayallerini gerçeğe dönüştürmenin zamanının geldiğini söyleyen Tok, "Öncelikle İngilizce kursuna başladım, spor yapıyorum. Kurstan arkadaşlarımla sosyalleşiyorum. Sırada Viyana'da senfoni orkestrası dinlemek var. Marsilya'da Fransız arkadaşlarım var. Onlar benim için Türkçe öğrenmişti. Ben de onlar için İngilizce öğreniyorum. Evde oturup ölümü bekleyemem, hayat benim için var" diye konuştu.

Etiketler : tüp mide ameliyatı huriye tok hayal
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