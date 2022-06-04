TÜP MİDE AMELİYATI GEÇİRDİ



Yaşama sevincinin yaşı olmadığının kanıtı olan Huriye Tok, yıllarca ev yemekleri dükkanı işletti ve emekli oldu. 3 torununu kucağına aldıktan sonra köşesine çekilmek yerine hayallerini gerçeğe dönüştürmek için harekete geçen 64 yaşındaki Huriye Tok önce tüp mide ameliyatıyla 101 kilodan 69 kiloya düştü. Sonra da en büyük hayali olan Viyana'da senfoni orkestrası dinlemek için hazırlıklara başladı.

HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRECEK



Artık hayallerini gerçeğe dönüştürmenin zamanının geldiğini söyleyen Tok, "Öncelikle İngilizce kursuna başladım, spor yapıyorum. Kurstan arkadaşlarımla sosyalleşiyorum. Sırada Viyana'da senfoni orkestrası dinlemek var. Marsilya'da Fransız arkadaşlarım var. Onlar benim için Türkçe öğrenmişti. Ben de onlar için İngilizce öğreniyorum. Evde oturup ölümü bekleyemem, hayat benim için var" diye konuştu.