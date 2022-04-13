Ormanların gönüllü bekçileri

Konya'nın Akşehir ilçesinde doğa tutkunu Bayram Çini, beraberindekilerle ormanlık alana diktikleri fidanların bakımını yapıyor, eski telefon kulübesinden dönüştürdüğü kitaplıkla da çocuklara okuma ve doğa sevgisi aşılıyor.



Demiryolu raylarının tahkimatında kullanılan ağaçlardan yamaca oturma düzeni oluşturan Çini ve arkadaşları, ağırladıkları çocuklara ve ailelerine hem okuma imkanı hem de doğayla iç içe olma fırsatı sunuyor.