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06 Haziran 2021 Pazar 18:00:00 - Güncelleme:06 Haziran 2021 Pazar 18:00:00

Ormanları gözleyen çift

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Manisa'da, Çaldağı Yangın Gözetleme Kulesi'nde görev yapan Halil (57) ve Huriye Bozdağ (48) çifti, 100 bin hektarlık ormanlık alanı, yangınlara karşı 24 saat gözetliyor. Halil Bozdağ, "Ormanların yanması bizi çok üzüyor. Kasıt olunca da kahroluyoruz. Buradan piknikçileri de uyarıyorum. Ormana yakın yerde ateş yakmayın" diye konuştu.

Kentte orman yangınlarının önceden tespit edilmesi için hayati önem taşıyan 30 yangın gözetleme kulesinde 1 Haziran- 31 Ekim tarihleri arasında görev yapan ormancılar, 24 saat ormanları izliyor. Ormancılar, yerleşim yerlerinden uzaktaki kulelerde genellikle vardiyalı olarak görev yapıyor.

Turgutlu ilçesi Karlıkdağ Orman İşletme Şefliğine bağlı Çaldağı Yangın Gözetleme Kulesi'nde görev yapan Halil-Huriye Bozdağ çifti, 1100 rakımdaki bölgede, 100 bin hektarlık ormanlık alanı takip ediyor. Çift, 30 yıldır ormanları gözlüyor. Bozdağ çifti, ormandan yükselen duman yükseldiğini görünce durumu telsizle ekiplere bildiriyor. Ekipler, kısa sürede bildirilen bölgeye ulaşarak yangına büyümeden müdahale ediyor.

Ormanları çok sevdiği için işini severek yaptığını dile getiren 3 çocuk annesi Huriye Bozdağ, "1991'den beri yangın gözetleme kulesinde görev yapıyorum. Kuleden ormanlarımızı koruyoruz. Yangın ya da en ufak bir duman şüphesi gördüğümüzde ihbar veriyoruz. Bir kadın olarak işimin zor yönleri var ama ekmek paramızı kazanıyoruz. İşimi ve ormanları seviyorum" dedi.

PİKNİKÇİLERE ÇAĞRI

Halil Bozdağ ise sağlığı el verdiğince ormanları gözetlemeye devam edeceğini belirterek, "Ormanları gözetlemek kadar güzel bir şey var mı? Ormanda yatıp kalkıyorsun. Ormanlar yanmasın diye mücadele ediyoruz ve doğayı koruyoruz. Bu nedenle severek yapıyorum. Emekli olduğumuz halde devam ediyoruz. Sağlığımız el verdiğince de bu işi yapacağız. Ormanlar hem bizim ekmek teknemiz hem de doğamız. Ormanların yanması bizi çok üzüyor. Kasıt olunca da kahroluyoruz. Buradan piknikçileri de uyarıyorum. Ormana yakın yerde ateş yakmayın ve bulunmayın. Bu ormanlar bizim yaşamımız ve her şeyimiz" diye konuştu.

Manisa Orman İşletme Müdürlüğü Karlıkdağ Orman İşletme Şefi Mehmet Çetin de piknikçilere uyarıda bulundu. Orman yangınlarına karşı vatandaşlardan destek beklediklerini kaydeden Çetin, "Yangın gözetleme kulemizde yangın sezonu başlangıcı olan 1 Haziran ile 31 Ekim arasında sürekli 7/24 saat orman yangınlarına erken müdahale edilmesi amacıyla sürekli gözetleme yapılmaktadır. İşletme şefliği bünyemizde 8 adet gözetleme kulemiz mevcut. Çaldağı kulemizde iki arkadaşımız 100 bin hektarlık ormanlık sahasını gözetliyorlar. İçinde bulunduğumuz sıcak günlerde özellikle ateşli piknik yapan vatandaşlarımız, mutlaka ve mutlaka ateşlerini söndürsünler. En ufak bir duman gördükleri zaman 177 orman ihbar ve 112'ye haber versinler. Orman yangınlarına karşı müdahalede çok iyi durumdayız ama vatandaşlarımız da bu konuda destek bekliyoruz" diye konuştu.

Etiketler : Manisa Orman İşletme Müdürlüğü Mehmet Çetin PİKNİKÇİLERE ÇAĞRI
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