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31 Aralık 2021 Cuma 17:00:00 - Güncelleme:31 Aralık 2021 Cuma 17:00:00

Ormanlarda 'çam ağacı' nöbeti

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BOLU'da Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, ormanlardan yılbaşı için çam fidanlarının kesilmesini önlemek için denetimlerini artırdı. Çam ve köknar ağaçlarının bulunduğu bölgelerde nöbet tutuluyor.

BOLU'da Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, ormanlardan yılbaşı için çam fidanlarının kesilmesini önlemek için denetimlerini artırdı. Çam ve köknar ağaçlarının bulunduğu bölgelerde nöbet tutuluyor.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yüzde 65'i ormanlarla kaplı kentte yılbaşı öncesi orman alanlarında denetimlerini artırdı. Ekipler, yeni yılın yaklaşmasıyla ormanlarda kaçak olarak çam ağaçlarının kesilmesini önlemek için Gölcük, Abant, Yedigöller, Aladağ, Sarıalan gibi birçok bölgede denetimlerde bulunuyor. Özellikle çam ormanlarının yoğun olduğu alanlarda denetimlerini sıklaştıran ekipler, kaçak kesimi önlemeye çalışıyor.

Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, yılbaşı öncesi ekiplerin denetimlerini artırdığını belirterek, "Yeni yıla girmek üzere olduğumuz şu günlerde, yılbaşı çamı konusunda daha duyarlı olalım. Ormanlarda kaçak ağaç kesenleri veya fidan sökenleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirelim. Bölge müdürlüğümüz gelen ihbarları değerlendirmek ve kaçak ağaç kesimine engel olmak amacıyla koruma tedbirlerini artırdı. Ekiplerimiz 24 saat görev yapmaktadır. Yılbaşı çamı almak isteyen vatandaşlarımızın özel fidanlıklardan veya kurumumuza ait orman fidanlıklarından yılbaşı çamını temin etmelerini rica ediyoruz. Ayrıca almış oldukları fidanları ertesi gün toprakla buluşturmasını istirham ediyoruz" dedi.

Etiketler : Ormanlar Mahmut Şentürk Gölcük Abant Yedigöller am ve köknar ağaçlar
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