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09 Nisan 2023 Pazar 15:43:00 - Güncelleme:09 Nisan 2023 Pazar 15:43:00

Ormanın sesini dinliyorlar

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Kocaeli Kartepe'de 'Ormanın Sesi' adlı alana gidenler ses düzeneklerinden doğanın sesini akustik olarak daha yoğun duyuyor.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan yaşam parkında 'Ormanın Sesi' adlı alana gidenler ses düzeneklerinden doğanın sesini akustik olarak daha yoğun duyuyor. Alanı ziyarete gidenleri 7 metre yüksekliğindeki Orman Adam karşılıyor.

Alanda bulunan 10 farklı ses düzeneğine kulaklarını dayayan vatandaşlar, doğanın sesini akustik duyabiliyor. Asya Kıtası'ndaki yağmur ormanları, Amerika'daki Amazon Ormanları gibi işitilen sesler de kaydedilerek karekodlarla yüklenebiliyor.

Etiketler : kocaeli ormanın sesi doğanın sesi

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