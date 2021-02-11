Ormanda ilk ders

Bursa'da, 2 çocuk babası Ahmet Abi, özel okullarda 3 yıl öğretmenlik, 7 yıl da yöneticilik yaptı. Abi, büyük çocuğu liseden mezun olunca, küçük çocuğunu sınıf ortamından uzak, doğada eğitim görebileceği bir okulda okutmak istedi. Hayalindeki kriterlerde okul bulamayan Abi, arayışını sürdürdü. Aradığı kriterlerde okul bulamayacağını öğrenince de kendi okulunu kurmaya karar verdi.

ZAMANIN YÜZDE 90'I DIŞARIDA

Hollanda, Finlandiya ve Hindistan'a giderek, buradaki okulları inceleyen Abi, öğrencilerin orman içerisinde eğitim gördüğü 'orman okulu' modelini öğrendi. Abi, Nilüfer ilçesi Gümüştepe Mahallesi'nde okulunu kurdu. Anaokulu olarak 13 öğrenci ile eğitime başlayan okulda çocuklar, zamanının yüzde 90'ını sınıf dışında geçiriyor. Önce öğlene kadar ormana gidiyorlar, sonrasında da bahçeyi kullanıyorlar.

UFAK TEFEK YARALANMALAR OLABİLİR

Misi köyündeki dere yatağını ve çevresini kullandıklarını söyleyen Ahmet Abi, "Burada tabi ki de risk var. Orman pedagojisinin temelinde risk vardır. Burada elbette küçük riskler var. Veliler, 'Ağaca çıktığında düşmez mi, kayaya tırmandığında kaymaz mı?' diyor. Tabi ki küçük yaralanmalarla neticelenecek olaylar olabilir. Soğuk havalarda biz de dışarı çıkıp evlere gelmiyorduk. En önemli şey direnci çocukların doğada alması" dedi.