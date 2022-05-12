Ormanda ders saati

Bursa'da ilkokul öğretmeni Murat Doğan, haftada bir gün gruplara ayırdığı öğrencilerini doğaya çıkartarak onlara ormanların ve yeşilliklerin içiresinde ders veriyor. Ellerinde doğada yetişen tüm bitkilerin kitabı olan öğretmen, doğada karşılaştıkları bitki örtüsünü öğrencilerinin doğal ortamında tanıyıp onlar hakkında bilgi sahibi olmasını sağlıyor.

