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12 Mayıs 2022 Perşembe 09:42:00 - Güncelleme:12 Mayıs 2022 Perşembe 15:33:00

Ormanda ders saati

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Bursa'da ilkokul öğretmeni Murat Doğan, haftada bir gün gruplara ayırdığı öğrencilerini doğaya çıkartarak onlara ormanların ve yeşilliklerin içiresinde ders veriyor.

Bursa'da ilkokul öğretmeni Murat Doğan, haftada bir gün gruplara ayırdığı öğrencilerini doğaya çıkartarak onlara ormanların ve yeşilliklerin içiresinde ders veriyor. Ellerinde doğada yetişen tüm bitkilerin kitabı olan öğretmen, doğada karşılaştıkları bitki örtüsünü öğrencilerinin doğal ortamında tanıyıp onlar hakkında bilgi sahibi olmasını sağlıyor.

Etiketler : Ormanda ders saati Bursa Murat Doğan
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