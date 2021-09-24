Orman yangınlarını İtfaiyeci Kuşlar söndürecek

Erzurum'da bir grup ortaokul öğrencisi orman yangınlarına anında müdahale edebilmek için İtfaiyeci Kuşlar projesini geliştirdi. Kuş evi içine yangın söndürme tüpü balonu koyan ve karbonmonoksit gazı ile ateş algılayan düzenek yerleştiren ekip, olası yangın durumunda yuvadaki söndürme balonunun yere düşmesiyle çevresindeki 200 metrelik alana müdahale ederek yangını söndürebilecek. Aynı zamanda kuş evi yangın ihbarı verip ve olayın konumunu da anlık olarak itfaiyeye iletebilecek.

