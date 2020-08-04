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04 Ağustos 2020 Salı 08:59:00 - Güncelleme:04 Ağustos 2020 Salı 09:11:00

Orman yangınlarında sabotaj şüphesi

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İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan ikinci orman yangınına neden olan bir kişi gözaltına alındı. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Çatalca'da ve yakın zamanda Kemalpaşa'da çıkan yangınlarla alakalı sabotaj olabileceği şüphesi var. Yangınlarla ilgili soruşturma sürüyor.

İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Çile köyü yakınlarında önceki gün öğleden sonra çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Gece kontrol altına alınmaya çalışılan alevlerin tehdit ettiği 2 site boşaltıldı. Koru Sitesi ise ekiplerin müdahalesiyle yanmaktan son anda kurtuldu. Yangın nedeniyle 79 konutlu sitenin arıtma tesisi ile bahçesi büyük oranda tahrip oldu. Çift yönlü yayılan alevler, gece Kuşadası Körfezi'ne kıyısı bulunan Ahmetbeyli Mahallesi'ne kadar ulaştı. Kuşadası- Menderes karayolunun Çile-Ahmetbeyli arası da çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yangınla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri bölgede bulunan kapalı durumdaki bir restoranın yakınında ateş yakıldığını tespit etti. Jandarma E.Y. ile bir arkadaşının piknik amaçlı ateş yaktıktan sonra büyüyen alevleri söndürmeye çalıştığı, daha sonra da bölgeden araçla uzaklaştıklarını belirledi. Gözaltına alınan E.Y. suçlamayı kabul etmedi. Efeler ilçesinde ise zeytinlik alanında da yangın çıktı.

Sabah'ın haberine göre; Manisa Ahmetli ilçesine bağlı Hacıköseli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda cuma günü başlayan yangına müdahale sürüyor. Söndürme çalışmalarında bir amfibik yangın söndürme uçağı, 2 yangın söndürme helikopteri ve 40 arazöz kullanılıyor. Zaman zaman alevlenmelerin olduğu yangının tamamen kontrol altına alınmasına çalışılıyor. Hacıköseli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda 31 Temmuz'da çıkan yangın aynı gece kontrol altına alınmış ancak ertesi gün kuvvetli rüzgarın etkisiyle yeniden başlamış, Turgutlu ilçesine bağlı Baktırlı, Ahmetli ilçesine bağlı Bahçecik ve Hacıköseli mahalleleri tahliye edilmişti. Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde akşam saatlerinde çıkan yangın ile Ayvacık ilçesinde çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Denizli'de çıkan orman yangınında yaklaşık 10 dekar alan yandı. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangında 500 dönümlük alan kül oldu. Denizli'nin Çal ile Bekilli ilçesi sınırlarında meydana gelen orman yangınında yaklaşık 10 dekarlık alan yandı. İstanbul Kartal'da Kayışdağı Ormanı'nda çıkan yangın akşam saatlerinde söndürüldü.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de yangınlarla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını belirterek, "Bu yangında 2 uçak, 18 helikopter, 85 arazöz, 11 dozer ve 250 personel kullanıldı. 300-400 hektar etkilenmiş olabilir. Manisa'da bir arazöz devrildi ve yaralılar var. Maalesef dün Çatalca'da ve yakın zamanda Kemalpaşa'da çıkan yangınlarla alakalı orman teşkilatımızın sabotaj olabileceğine dair düşünceleri var. Bunlarla ilgili çok yönlü soruşturma kolluk kuvvetlerimizce, valilerimizce yürütülüyor" dedi.

İLÇE YANIYOR, CHP'Lİ BAŞKAN TATİL YAPIYOR

İzmir'in Menderes ilçesinin bir önceki dönem belediye başkanı AK Partili Bülent Soylu, bayram tatilini Bodrum'da geçiren CHP'li Başkan Mustafa Kayalar'a sert tepki geldi. Soylu "Üç gündür Menderes'te yangın var. Ormanlarımız yanıyor, vatandaşımızın canı yanıyor. Ama benim gördüğüm kadarıyla belediye başkanı görevinde değil. İnsan tatilde olabilir, programı nedeniyle farklı bir şehirde olabilir. Bu durum doğaldır, ama olayı duyar duymaz geri dönmesi gerekiyor. Orman yangının söndürmek belediye başkanını birinci derece görevleri arasında yer almayabilir. Ama Belediye Başkanı bulunduğu ilçenin Sehr-ül Emini'dir. Halkı zor durumdayken, insanları yangınla mücadele ederken, onunda mutlak suretle görevinin başında olması gerekir. İki saatlik bir yoldan gelip ilçesine sahip çıkmıyor" dedi. Kayalar gelen tepkiler üzerine Bodrum tatilini yarıda kesip ilçeye geri döndü.

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