VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
500 liralık banknot mu geliyor? Bakan Nebati açıkladı
Bakan Kurum açıkladı! Kira ve konut fiyatları düşecek
Türkiye'de kaç maymun çiçeği vakası var?
Orman yangınlarına ilk müdahale 15 dakikada yapılıyor
Türkiye 2011'den bu yana 9 bin yabancı terörist savaşçıyı sınır dışı etti
Tartışmaların odağındaki ada: Tayvan
ABD'nin Kentucky eyaletindeki sellerde ölenlerin sayısı 37'ye çıktı
Barem Ambalaj Halka Açılıyor
İAR ile TCMB'den yastık altı altınların ekonomiye kazandırılmasına yönelik iş birliği
Fredrik Midtsjö Galatasaray'da
Süper Lig'in gol raporu
ABD'li şarkıcı Della Miles, Kahramanmaraş'ta lavanta hasat etti
QUA Granite'ten 90 dakikada Hızlı ve Seri Üretim
İran'dan ABD'ye rest: Kararlı ve hızlı yanıt vereceğiz
Enerjiye de "koridor" modeli
Tosuncuk ne kadar vurgun yaptı?
Önce ABD şimdi de İngiltere! Tayvan krizi büyüyor
Türkiye'den ABD'ye F-16 çağrısı
"Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz"
Öldürüldüğünü doğruladı
Sera'dan ‘Buraya Kadar'
Çeşme'de ‘Ev'lendi
Tuba bile iyi oynuyor
Aleyna için direğe tırmandılar
02 Ağustos 2022 Salı 12:24:00 - Güncelleme:02 Ağustos 2022 Salı 12:24:00

Orman yangınlarına ilk müdahale 15 dakikada yapılıyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye'de bu yılın haziran ve temmuz aylarında çıkan toplam 410 orman yangınında ilk müdahale süresi ortalama 15 dakika olarak gerçekleşti.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü, sıcaklıkların artmasıyla orman yangınları ihtimaline karşı tedbirlerini artırdı.

Yangınlarla mücadelenin ana prensibini oluşturan erken uyarı için en yeni teknolojiler kullanılıyor. Birçok riskli alanda kullanılan insansız hava araçları (İHA), termal kameraları sayesinde yeşil vatanın korunmasında önemli görevler ifa ediyor. İHA'lardaki termal kameralar ile yangın çıkma ihtimali olan bölgeler tespit ediliyor ve meteorolojiden alınan verilerle entegre edilerek müdahale planı hazırlanıyor. Yangın uzmanlarının yönlendirmesiyle bu noktalara hızlı müdahale gerçekleştiriliyor.

Bunun dışında, akıllı yangın gözetleme kuleleri de mücadeleye katkı veriyor. Yapay zekanın kullanıldığı insansız kuleler, yangınları uzaktan algılayarak yönetim merkezine aktarıyor. Ekipler bu veriler ışığında hızlıca o noktaya hareket ediyor ve yangını söndürüyor. Bu sayede yangınlara müdahale süresi de kısalıyor.

Haziran ayında 213, 1-21 Temmuz'da 197 olmak üzere çıkan toplam 410 orman yangınında ilk müdahale süresi ortalama 15 dakika oldu.

Bu yangınlarla mücadelede 124 uçak, 301 helikopter, 688 ilk müdahale aracı, 1613 arazöz ve 146 dozer kullanıldı.

Yangınlarda 12 bin 316 personel görev aldı. Haziranda 4 bin 570 hektar, 1-21 Temmuz'da ise 1200 hektar orman alanı zarar gördü.

İhmal ve dikkatsizlik ilk sırada

Söz konusu dönemdeki 410 yangının, 118'i ihmal ve dikkatsizlik, 79'u yıldırım, 30'u kaza, 22'si kasıt sebebiyle çıktı. Yangınların 161'inin kesin sebebi tespit edilemedi.

Çıkan yangınların 62'sinin faili belirlendi ve adli işlem başlatıldı.

Yangın istatistiklerine göre ülkede meydana gelen büyük orman yangınları genellikle temmuz ve ağustos aylarında oluyor.

Ormanların yangınlara karşı direncini artırmak için teknik çalışma

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, orman yangınlarında insan faktörünün öne çıktığını belirterek, "Ülkede orman yangınlarının sayısal olarak yaklaşık yüzde 90'ı insan kaynaklı çıktı. Bu sebeple önleme faaliyetleri kapsamında yangınlara yol açan insan faktörünün azaltılmasına, toplumun bütün katmanlarına yönelik eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri yürütüyoruz." dedi.

Orman sevgisini artırmaya yönelik Geleceğe Nefes ve Milli Ağaçlandırma Günü gibi organizasyonlar yaptıklarının altını çizen Kirişci, "Ayrıca ormanların yangınlara karşı direncini artırmak için teknik çalışmalar yürütüyor ve ormanlardaki yanıcı madde yükünü azaltıyoruz. Yangınlara hassas bölgelerdeki yerleşim yerleri ve ziraat arazileri ile ormanların arasında yanmaya dayanıklı türlerden oluşan şeritler oluşturularak, yerleşim yeri veya ziraat arazilerinden kaynaklı yangınların ormanlara sıçramasına engel olmaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kirişci, "yeşil vatan" sloganı ile ülkenin değerleri olan ormanların yangınlardan korunmasını adeta vatan savunması olarak gördüklerinin altını çizerek, 7 gün 24 saat çalışan orman personeline destek olmak için teknolojinin bütün imkanlarının kullanıldığını ifade etti. Kirişci, yangınların erken tespit edilerek alevlere hızlı ve etkili şekilde müdahalede bulunulduğunu sözlerine ekledi.

Etiketler : Tarım ve Orman Bakanlığı ORMAN YANGINI a 15 dakika
Neşet Ertaş'ın bayrağı Zara'da!

Neşet Ertaş'ın bayrağı Zara'da!
Sevgilisinin doğum gününde kural bozdu

Sevgilisinin doğum gününde kural bozdu
Afrodit yine evleniyor

Afrodit yine evleniyor
Hadise'yi övdü

Hadise'yi övdü
Çöp adam Uraz!

Çöp adam Uraz!
Arabesk gecesi

Arabesk gecesi
Korumasız geziyorum

Korumasız geziyorum
Roma enerjisi

Roma enerjisi
‘Sinemaya Emek Ödülleri'

‘Sinemaya Emek Ödülleri'

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX