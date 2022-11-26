Orman okulunda ders saati

Samsun'da Canik Belediyesinin girişimleriyle atıl okul binası değerlendirilerek yapılan "orman okulu"nda öğrenciler ekolojik yaşamı deneyimleme fırsatı buluyor.

Orman okulunda ilk, orta ve lise öğrencilerine organik üretimin nasıl yapıldığı, sıfır atığın ne olduğu uygulamalı anlatılarak ekolojik yaşam hakkında bilgi verilerek doğa sevgisi aşılanıyor.