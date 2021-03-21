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21 Mart 2021 Pazar 18:00:00 - Güncelleme:21 Mart 2021 Pazar 18:00:00

Orman Dede'nin botanik parkı

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Emekli öğretmen Recep Öztürk (85), 1996'da Samsun'un Atakum ilçesi Çatalçam mevkisinden satın aldığı arazisinde fidan yetiştirmeye başladı.

Çevresindekilerin "Orman dede" dediği Öztürk, bir yılı aşkın süredir salgından uzakta, kurduğu botanik parkta yaşam sürdürüyor. 25 bin metrekarelik parkta 120 farklı bitki türü olduğunu söyleyen Orman Dede, "Koronavirüs salgınında insanlar dört duvar arasında sıkılırken ben burada huzur içinde vakit geçiriyorum" dedi.

Öztürk, 25 yıl önce satın aldığı arazinin taşlı, dikenli, kıraç bir yer olduğunu, burayı diktiği fidan ve bitkilerle yemyeşil hale getirdiğini söyledi. Bu zaman kadar 360 bin fidanı Türkiye'nin farklı illerinde toprak ile buluşturduğu dile getiren Öztürk, "2000 yılının başında İstanbul'a 40 bin fıstık camı gönderdim. Sinop'ta, Amasya'da küçük küçük ormanlar kurduk. Buraya 1500 fidan daha dikeceğiz." dedi. Bir iş adamı sponsorluğunda botanik parka seyir terası yapacağını belirten Öztürk, şunları kaydetti: "Koronavirüs salgınında insanlar dört duvar arasında sıkılırken ben botanik parkta huzur içinde vakit geçiriyorum. Neredeyse koronavirüse teşekkür edecek durumdayım. 25 bin metrekare alanda özgürce ağaçların bakımını yaptım. Çok şükür, 2 kere de aşımı oldum."

Etiketler : orman dede koronavirüs botanik park
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