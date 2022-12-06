Orman Dede

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nde memur olarak çalışırken 2011'de emekli olan 61 yaşındaki İbrahim Dede, ormanlarda işçi olarak çalışmaya devam ediyor. Evli ve 3 çocuk babası olan İbrahim Dede, emekli olduktan sonra da işçi olarak fidan dikme çalışmalarına katılmaya devam etti.

"Fidan dikmek huzur veriyor" diyen İbrahim Dede, "Ailem 'yeter' diyor ama ben bırakamıyorum. Bu işi bırakırsam ömrüm kısalır" dedi. Dikim yaptığı yerlerdeki ağaçları "evladı" gibi gördüğünü vurgulayan Dede, "Her çama sevinirim ama kendi diktiğimi görünce bambaşka seviniyorum" dedi.