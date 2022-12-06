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06 Aralık 2022 Salı 15:47:00 - Güncelleme:06 Aralık 2022 Salı 15:47:00

Orman Dede

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İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nde memur olarak çalışırken emekli olan İbrahim Dede, ormanlarda işçi olarak çalışmaya devam ediyor.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nde memur olarak çalışırken 2011'de emekli olan 61 yaşındaki İbrahim Dede, ormanlarda işçi olarak çalışmaya devam ediyor. Evli ve 3 çocuk babası olan İbrahim Dede, emekli olduktan sonra da işçi olarak fidan dikme çalışmalarına katılmaya devam etti.

"Fidan dikmek huzur veriyor" diyen İbrahim Dede, "Ailem 'yeter' diyor ama ben bırakamıyorum. Bu işi bırakırsam ömrüm kısalır" dedi. Dikim yaptığı yerlerdeki ağaçları "evladı" gibi gördüğünü vurgulayan Dede, "Her çama sevinirim ama kendi diktiğimi görünce bambaşka seviniyorum" dedi.

Etiketler : izmir orman emekli ibrahim dede
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