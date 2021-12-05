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05 Aralık 2021 Pazar 18:00:00 - Güncelleme:05 Aralık 2021 Pazar 18:00:00

Örgü bebekler sayesinde okuyor

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Samsun OMÜ Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencisi Betül Öksüz, kaldığı öğrenci yurdunda elişi kursuna katılarak örgü örmeyi öğrendi.

Samsun OMÜ Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencisi Betül Öksüz, kaldığı öğrenci yurdunda elişi kursuna katılarak örgü örmeyi öğrendi. Örgüden tavşan, kedi, köpek gibi hayvan figürleri ile çilek, kiraz, anahtarlık, telefon kılıfları yaparak sosyal medyadan satan Öksüz iki yıldır okul masraflarını bu sayede karşılıyor.

Özellikle Kovid-19 nedeniyle okullara ara verildiği dönemde evde boş zamanlarında sürekli örgüden hayvan ve çeşitli motifler ördüğünü belirten Öksüz, "Önce yakınlarım istemeye başladı. Sonra çevremdekiler, 'Bize de yapar mısın?' diye sormaya başladı. 'Neden olmasın?' diyerek başladığım bu işi şimdi para kazanmak amacıyla sürdürüyorum." dedi.

Bir süre sonra sosyal medyada hesap açtığını, buradan da sipariş aldığını anlatan Öksüz, "Aynı zamanda burada paylaştığım ürünleri satıyorum. Bazen toplu siparişler alıyorum. Bu yıl okulumda son sınıftayım, kendi yaptığım ürünleri satarak kazandığım parayla aileme yük olmadan öğrenimimi sürdürüyorum." ifadesini kullandı.

Özellikle kadınların ve üniversite öğrencilerinin yaptığı ürünlere ilgi gösterdiğini dile getiren Öksüz, "Yaptığım ürünleri ebatlarına göre fiyatlandırıyorum. 20 ila 250 lira arasında satıyorum. Kendi okul masraflarımı çıkarıyorum. Derslerden sıkıldığım ve stres atmak için yurtta açılan kurslara katılarak öğrendiğim örgü işlerinden para kazanacağım hiç aklıma gelmezdi. İlk başlarda örgü işleri beni yorsa da bugün büyük keyif alarak yapıyorum. İyi ki böyle bir kursa katılarak böyle bir sanatla uğraşmaya başlamışım." diye konuştu.

Etiketler : Örgü bebekler Kovid-19 OMÜ Mühendislik Fakültesi Betül Öksüz
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