Organlarıyla iki hastaya can oldu

Organlarıyla iki hastaya can oldu

Çanakkale'de yaşayan 51 yaşındaki Zekiye Petek, 30 Ekim'de beyin kanaması geçirdi, önceki gün de beyin ölümü gerçekleşti. Organ Nakli Koordinatörü Uzman Dr. Azem Ülkü ve ekibinin yaptığı görüşmeler sonrasında Zekiye Petek'in ailesi, organlarını bağışlama kararı aldı. Zekiye Petek'in ailesinin bağışladığı böbrekleri 2 hastayı yaşama bağladı.

