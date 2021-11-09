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09 Kasım 2021 Salı 19:00:00 - Güncelleme:09 Kasım 2021 Salı 19:00:00

Organlarıyla iki hastaya can oldu

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Çanakkale'de yaşayan 51 yaşındaki Zekiye Petek, 30 Ekim'de beyin kanaması geçirdi, önceki gün de beyin ölümü gerçekleşti.

Çanakkale'de yaşayan 51 yaşındaki Zekiye Petek, 30 Ekim'de beyin kanaması geçirdi, önceki gün de beyin ölümü gerçekleşti. Organ Nakli Koordinatörü Uzman Dr. Azem Ülkü ve ekibinin yaptığı görüşmeler sonrasında Zekiye Petek'in ailesi, organlarını bağışlama kararı aldı. Zekiye Petek'in ailesinin bağışladığı böbrekleri 2 hastayı yaşama bağladı.

Etiketler : Organlarıyla iki hastaya can oldu Çanakkale Zekiye Petek Dr. Azem Ülkü
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