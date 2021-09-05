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05 Eylül 2021 Pazar 19:30:00 - Güncelleme:05 Eylül 2021 Pazar 19:30:00

Organları 5 kişiyi hayata bağlayacak

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Ankara'da avukatlık yapan 38 yaşındaki Nurfer Akgül, 2 Eylül'de aracıyla seyahat ederken rahatsızlandı.

Ankara'da avukatlık yapan 38 yaşındaki Nurfer Akgül, 2 Eylül'de aracıyla seyahat ederken rahatsızlandı. Kaldırıldığı hastanede beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Akgül, 2 gün sonra hayatını kaybederken ailesi organlarını bağışladı. Akgül'ün kalbi, akciğeri ve karaciğeri ile 2 böbreği, 5 hastaya nakledilmek üzere farklı illere gönderildi.

İki çocuk annesi Akgül'ün cenazesi, Ankara'nın Gölbaşı'nda toprağa verilecek.

Etiketler : Organlar ankara Nurfer Akgül
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