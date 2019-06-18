Organ nakli olduktan 3 gün sonra öldü
TRABZON'da, akciğer yetmezliği nedeniyle 2 yıl bekledikten sonra Ankara'da organ nakli ameliyatı olan Elif Baltacıoğlu (26), 3 gün sonra fenalaşarak, yaşamını yitirdi.
Çaykara ilçesinde yaşayan Elif Baltacıoğlu, akciğer yetmezliği nedeniyle tedaviye alındı. Organ nakli yapılmasına karar verilen Baltacıoğlu, beklemeye başladı. 2 yıldır tedavisi süren Baltacıoğlu için aranan organ bulundu. Ankara'da bir hastanede organ nakli yapılan ve Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alınan Baltacıoğlu, ameliyattan 3 gün sonra fenalaşarak, yaşamını yitirdi. Bekar olan Baltacıoğlu'nun cenazesi, bugün Çaykara ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.
(DHA)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Liseli kızların davası sonuçlandı! İstismar sanığına 18.5 yıl hapis!
- Son sinyal uçurumdan geldi... Babanın haykırışları yürek dağladı
- İntihar girişimini sosyal medyadan canlı yayınladılar
- Eskişehir’in merkez Yeşiltepe Mahallesi’nde binlerce böcek mahalleyi istila etti
- Berfin, 12 saat süren zorlu ameliyattan çıktı