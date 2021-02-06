Organ nakli olanlara koronavirüs aşısı öneriliyor

Doç. Dr. Erkan Ölçücüoğlu, diyalize giren hastalara daha önce inaktif aşıların yapıldığını hatırlatarak, "İnaktif aşıları öneriyorduk bu hastalara. O bilgiler ışığında hala öneriyoruz. Bilim Kurulu da bu konuda kararını daha net bir şekilde açıklayacak. Bizim bugünkü bildiğimiz bilimsel veriler ışığında diyaliz hastalarına inaktif aşılar yapılabilir. İnaktif aşı bir terim. Örneğin Hepatit B aşısı inaktif aşıdır. Koronavirüs aşısının da inaktif aşı olduğunu düşünüyoruz. Bundan dolayı da geçmişteki bilgilerimize güvenerek bunu 'Olabilirsiniz' diyoruz. Böbrek yetmezliği hastaları da bu aşıyı olabilir. Bu tür hastalar yine kendi takipleri yapıldığı kliniklere gidip doktorlarının bilgisi dahilinde gerekli tetkikler yapıldıktan sonra aşılarını olabilirler. Burada bir sakınca şu anki veriler ışığında yok" dedi.

