13 Ekim 2021 Çarşamba 17:00:00 - Güncelleme:13 Ekim 2021 Çarşamba 17:00:00
Organ bağışıyla yeni bir hayat mümkün
ADANA'da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde 15 yıldır ara verilen canlıdan canlıya karaciğer nakline yeniden başlandı.
ADANA'da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde 15 yıldır ara verilen canlıdan canlıya karaciğer nakline yeniden başlandı. Bilal Yağmurcan'a (24), kız kardeşi Beyza Yağmurcan'dan (21) alınan karaciğer nakledildi. Sağlığına kavuşan Bilal Yağmurcan organ bağışının önemine değinerek 'yeni bir hayat mümkün' mesajı verdi.