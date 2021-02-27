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27 Şubat 2021 Cumartesi 09:30:00 - Güncelleme:27 Şubat 2021 Cumartesi 13:05:00

Ördükleri bebekler yüz güldürüyor

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Kastamonu Gençlik Merkezi üyesi gönüllü gençler, köy okullarında eğitim gören ihtiyaç sahibi çocuklar için oyuncak bebek örüyor.

Kastamonu Gençlik Merkezi üyesi gönüllü gençler, köy okullarında eğitim gören ihtiyaç sahibi çocuklar için oyuncak bebek örüyor. Gönüllü gençler "Pandemi sürecinde hepimiz evlerdeyiz ve çok fazla boş vaktimiz oluyor. Bu proje ile hem kendimize hobi edindik hem de emeklerimizle bir çocuğun yüzünü gülümsetmek için çaba gösteriyoruz" dedi.

Gençlik lideri Emine Kartal, gençlik merkezlerinin sosyal projelerle ön plana çıktığını söyledi. Kapılarının gençlere her zaman açık olduğunu vurgulayan Kartal, "Pandemi günlerinde boş zamanlarını değerlendirmek isteyen gönüllü gençlerimizle her salı bir araya gelip el birliği ile çalışıyoruz. Yapılan bebekleri şehrimizde köy okullarındaki ihtiyaç sahibi çocuklara iletmeyi planlıyoruz." dedi.

Kartal şöyle devam etti:

"Televizyonlarda veya internet ortamında sık sık görüyoruz. Çocuklar zararlı oyuncaklarla oynuyor ya da yönlendiriliyor. Bebeklerimiz yün ipten ve doğal malzemeden yapıldığı, sağlıklı, doğal ve organik olduğu için çocukların oynamasının herhangi bir zararı yok. Bu çalışma sayesinde çocuklarımız hem sağlıklı bebeklerle oynayacak hem de gençlerimizin boş zamanlarını verimli geçirmesi sağlanacak."

Bebek yapımında kullanılan malzemelerin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce karşılandığını dile getiren Kartal, kendilerinin de internet ortamından örnekleri çıkartarak örgü bebekleri yaptıklarını anlattı.

Gönüllü gençlerden Ezgi Varisoğlu ise İstanbul Üniversitesi öğrenci olduğunu dile getirerek, "Pandemi sürecinde hepimiz evlerdeyiz ve çok fazla boş vaktimiz oluyor. Bu proje ile hem kendimize hobi edindik hem de emeklerimizle bir çocuğun yüzünü gülümsetmek için çaba gösteriyoruz. Gençlik Merkezi evimiz gibi." diye konuştu.

- "Yüzlerinde tebessüm olmak istiyoruz"

Gençlik Merkezinin çok özel projelere imza attığını vurgulayan Varisoğlu, "Gençlik Merkezi bu tür projelerle boş zamanlarımızı verimli geçirmemizi sağlıyor. İnsanların hayatlarına dokunmamıza imkan sunuyor. Bu projede de bir çocuğa mutluluk katmak, yüzünü gülümsetme fikri bana çok cazip geldi." ifadesini kullandı.

Etiketler : kastamonu bebek bez bebek emine kartal
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