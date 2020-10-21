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21 Ekim 2020 Çarşamba 07:28:00 - Güncelleme:21 Ekim 2020 Çarşamba 07:28:00

Ordu'da trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı

Kaynak: IHA

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Ordu'nun Korgan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Tepealan Mahallesi, Düzdağ mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep Adlım (25) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan Ürüpet Pala yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, yaralıları Korgan Devlet Hastanesine götürdü. Burada sürücü Recep Aslım yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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