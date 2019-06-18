Ordu'da sağanak etkili oldu

İlçe merkezinde sabah saatlerinde başlayan ve yaklaşık 2 saat süren yağış nedeniyle Ünye Devlet Sahil Yolu Yalı mevkisinde yolda su birikintileri oluştu. Bazı araçlar da trafikte ilerlemekte zorlandı.

Çamurlu Mahallesi'ndeki bir binanın zemin katında Yaşar Arnak ve Ümit Bıçak'ın oturduğu 2 evi ise su bastı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Müdürlüğü Ünye Şubesi ekipleri, söz konusu evlerde tahliye işlemi başlattı.

Ekipler ayrıca Fevzi Çakmak, İpekyolu, Atatürk, Gölevi ve Çamurlu mahallelerinde taşan kanalizasyonlara müdahale etti.

Ünye Belediyesi ekipleri de sorunlu bölgelere müdahalede bulunarak olası su baskınlarının önüne geçti.

Bazı yollarda aşırı yağış nedeniyle meydana gelen çökmeler sonucu olumsuzluk yaşanmaması için ekiplerce yollara güvenlik şeritleri yerleştirildi.

Belediye, kuvvetli ve gök gürültülü sağanak sebebiyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, rüzgar ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Sağanak nedeniyle ilçede belediye, polis, zabıta, YEDAŞ ve itfaiye ekipleri olası bir tehlikeye karşı hazır bekledi.

Öte yandan, sabah saatlerinde işe gitmek isteyen vatandaşlar, yağış ve yollarda meydana gelen su birikintileri nedeniyle zor anlar yaşadı.

OSKİ Ünye Şube Müdürü Ersin Avanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gelen ihbarlar üzerine ekipleri olay yerine sevk ederek hızla müdahalelerde bulunduklarını söyledi.

İlçede ciddi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirten Avanoğlu, "Çamurlu Mahallesi'nde 2 evde meydana gelen su baskını sonucu evlerin içine dolan su çekilerek boşaltıldı. İlçemizde bazı mahallerde kanalizasyon bacaları taşkınlarına da müdahale ettik." dedi.

Yaşar Arnak ise rögarın tıkanması ve geri basması sonucu evini su bastığını ve mağdur olduğunu ifade ederek, yetkililerden yardım istedi.

(AA)