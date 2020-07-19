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19 Temmuz 2020 Pazar 19:31:00 - Güncelleme:19 Temmuz 2020 Pazar 19:31:00

Ordu'da 2 sokağa karantina kararı

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Ordu'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) ile mücadele kapsamında 2 sokakta karantina uygulanak.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yaşanan salgının bir an önce engellenmesi, vatandaşların sağlık güvenliğinin korunması amacıyla İl Hıfzıssıhha Meclisi tarafından yeni kararların alındığı belirtildi.

Altınordu ilçesi Orhaniye Mahallesi'nde ilave tedbirlerin alınmasının gerekli görüldüğüne işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda koronavirüs salgınının kontrol altına alınması amacıyla Altınordu ilçesi Orhaniye Mahallesi Bakoğlu Sokak ve Devecik Sokak'ta, 19 Temmuz saat 24.00'ten itibaren ikinci değerlendirmeye kadar karantina kararı alınmasına, söz konusu sokaklar ile giriş çıkışların kapatılmasına karar verilmiştir."

Açıklamada, karantina kararına uymayanlar hakkında idari ve adli işlem başlatılacağı ifade edildi.

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