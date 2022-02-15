15 Şubat 2022 Salı 20:26:00 - Güncelleme:15 Şubat 2022 Salı 21:09:00
Ordu'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 ölü
Kaynak: AA
ABONE OL
Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
İsmail Tekkol yönetimindeki otomobil, Pelitdibi Mahallesi'nde Soner Gürel'in kullandığı kamyon ile çarpıştı.
İhbar üzerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.
Kazada otomobilde sıkışan sürücü İsmail Tekkol ile Cemal ve Ayşe Altıparmak, Pembe Tekkol, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu çıkarılabildi.