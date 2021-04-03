Onların evleri TIR'ları... Yoluna ömrüm feda

Yaklaşık 10 yıl önce Önder Yıldırım ile evlenerek İstanbul'a yerleşen Neslihan Yıldırım, eşinin yanında zaman geçirmek için ona muavinlik yapmaya başladı. Eşiyle sık sık uzun yola giden Yıldırım, TIR kullanabilmek için C-E sınıfı ehliyet aldı. Eşiyle şehirler arası yük taşımacılığı yapan genç kadın, oğulları Arda Görkem dünyaya geldikten sonra onu da yanlarından ayırmadı.



KEDİLERİ DE YANLARINDA GEZİYOR



Kedilerini de yanlarına alan ailenin hayatının büyük bölümü, "Ömrüm" adını verdikleri ve evleri olarak gördükleri tırda geçiyor. Geçen yıldan bu yana salgın nedeniyle uzaktan eğitim alan 9 yaşındaki 2. sınıf öğrencisi Arda Görkem, derslerine TIR'da dizüstü bilgisayar veya cep telefonundan katılıyor, ödevlerini de TIR'ın yatak bölümünde yapıyor.

Kaptan koltuğunu sevdiğini söyleyen Neslihan Yıldırım, "Uzun yolda uykusu gelebilir, yorulabilir ya da sohbet edecek birine ihtiyaç duyabilir insan. Eşimin yanında muavin olarak başladım. Sonra da erkek mesleği olarak görülen TIR şoförlüğünü öğrendim" dedi.