Onların evi artık sokaklar değil... Şefkatin sıcaklığı
Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte gidecek yeri olmayan ve soğuk havalarda donmamak için ateş yakarak hayatta kalmaya çalışanlar, kimsesizler oteline yerleştiriliyor.
"Kimsesizlerin Kimsesi Olma Projesi", bu yıl da kimsesizler için umut oldu. Ankara Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı koordinesinde 2010 yılından bu yana devam eden proje kapsamında, sosyal ve ekonomik yoksunluk içerisinde olan evsiz ve kimsesiz vatandaşlar, soğuk kış şartlarından korunuyor ve rehabilitasyonları sağlanıyor.
ÇALIŞABİLECEKLERE İŞ BULUNUYOR
Kayıp vatandaşlara da sahip çıkılan proje ile 60 yaş üstü vatandaşlar huzurevlerine, engelliler ise rehabilitasyon merkezlerine yönlendiriliyor. Çalışabilecek durumdaki evsizler ise İŞKUR aracılığıyla iş sahibi yapılıyor. Kimsesizler oteli, salgın döneminde de evsize sıcak yuva oldu. Hali hazırda otelde 214 evsiz konaklarken, projeden şu ana kadar 755 kişi faydalandı.
BİRKAÇ GÜN SONRA ÖLEBİLİRDİM
Sokaklarda ateş yakarak hayata tutunmaya çalışan Mehmet Ali Çamurdan valilik ekiplerince Altındağ İlçesi’ndeki bir parkta bulunarak kimsesizler oteline getirildiğini anlattı. Çamurdan, "Ben engelliyim. Valilik ekipleri olmasaydı birkaç gün sonra ölebilirdim" dedi.
SICAK BİR YATAĞIM OLDU
Soğuk, açlık ve susuzluğa karşı çaresiz kalan 59 yaşındaki Süleyman Güler’e de devletin yardım eli yetişti. 28 yıldır sokaklarda kaldığını kaydeden Güler, "Bizi buraya getirdiler, yemeğimizi verdiler, banyomuzu yaptırdılar, şimdi de sıcak yatakta yatacağım" diye konuştu.
AİLEMİ GERİ KAZANMAK İSTİYORUM
Yaşadığı maddi sıkıntılardan dolayı eşiyle arası açılan ve kanser hastası annesinin ölümünün ardından sokaklarda kalırken kimsesizler oteline getirilen Fatih Özbey ailesini tekrar kazanmak için sigortalı bir işte çalışmak istediğini söyledi.
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