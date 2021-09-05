Onlarca çeşit üzüm var

Bin 400'den fazla yerli üzüm çeşidini milli koleksiyon bağında barındıran Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde bağ bozumu ve üzüm çeşidi tanıtım etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, ülkenin dört bir yanındaki bağlardan getirilerek, koleksiyon bağlarda koruma altına alınan onlarca üzüm çeşidi tanıtıldı.

