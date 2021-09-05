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05 Eylül 2021 Pazar 18:00:00 - Güncelleme:05 Eylül 2021 Pazar 18:00:00

Onlarca çeşit üzüm var

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Bin 400'den fazla yerli üzüm çeşidini milli koleksiyon bağında barındıran Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde bağ bozumu ve üzüm çeşidi tanıtım etkinliği düzenlendi.

Bin 400'den fazla yerli üzüm çeşidini milli koleksiyon bağında barındıran Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde bağ bozumu ve üzüm çeşidi tanıtım etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, ülkenin dört bir yanındaki bağlardan getirilerek, koleksiyon bağlarda koruma altına alınan onlarca üzüm çeşidi tanıtıldı.

Etiketler : Bin 400 yerli üzüm çeşidi bağ bozumu Tekirdağ
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