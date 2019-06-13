Önce takip sonra gasp

Olay, İstanbul Şişli Bomonti Tünel çıkışı Sultan sokak girişinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, motosikletli 2 kişi, gayrimenkul almak için Beşiktaş'taki bir bankadan para çeken 2 kişiyi takibe başladı. Otomobili bir süre takip eden motosikletli şüpheliler, daha sonra otomobilin önünü Bomonti Tüneli çıkışı Sultan sokakta kesti.

TÜNEL ÇIKIŞI DURDURDULAR

Havaya ateş açan şüpheliler, silahı araçta bulunanlara doğrultarak, içinde yaklaşık 350 bin lira olan çantayı gasp etti. Şüpheliler daha sonra hızla olay yerinden kaçtı. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı olay sırasında çevrede bulunanlar da büyük panik yaşadı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Güvenlik şeridi çeken ekipler, araç içinde ve çevrede delil incelemesi yaptı.

SUÇLULAR ARANIYOR

Gaspa uğrayan şahıslar ve görgü tanıklarının ifadelerini aldı. Bu sırada mağdurların yakınları da olay yerine geldi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Dehşet dolu anlarda çevrede bulunanlar büyük panik yaşadı.

Gasp edilen ve olayın şokunu uzun süre üzerinden atamayan sürücü, polis ekiplerine bilgi verdi.