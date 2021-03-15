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15 Mart 2021 Pazartesi 14:30:00 - Güncelleme:15 Mart 2021 Pazartesi 14:30:00

Önce kitap sonra antrenman

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Düzce Akçakoca'da basketbol antrenörlüğü yapan Oğuzhan Gümüş (31), sporcularının görsel zekalarının gelişmesi için 4 yıl önce kitap okuma projesi başlattı.

Haftada 3 kez basketbol eğitimi alan 14-15 yaşlarındaki 15 lisanslı sporcu, proje kapsamında yanlarında getirdikleri kitapları hep birlikte 20 dakika okuduktan sonra antrenmana çıkıyor.

Antrenör Gümüş, kitap okumanın basketbola zihinsel katkı sağladığını anlattı. Sporcuların önce zihinlerini, sonra bedenlerini çalıştırdıklarını ifade eden Gümüş, "Basketbol, bir tür zeka oyunudur. Çocukların zekasını geliştirmek için en önemli şeylerden biri kitap okumak. Çocukların algılarını, görsel zekalarını artırma amacımız var. Basketbol oyunlarından öte, geleceğe yönelik iyi insan, vatana ve millete hizmet edecek bireyler olmaları önemli." diye konuştu.

Sadece antrenman sırasında değil, evlerinde de sporcularını kitaba yönlendirdiğini aktaran Gümüş, "Kitap okumak, konuşmalarını, arkadaşlık ilişkilerini bile olumlu yönde etkiliyor. Sadece basketbollarına değil, tüm yaşantılarına sirayet ediyor. Kitap okumayı çok önemsiyorum ve iyi bir okur olduğumu düşünüyorum. Sporcu arkadaşlarımıza da bunu aşılamaya çalışıyorum." dedi.

Sporculardan Yusuf Durdu da kitap okumanın oyunlarına katkı sağladığına işaret ederek, "İşler ters gittiğinde hemen yoluna koyabiliyoruz. Kendi yaşantımızda da çok önemli. Sohbetlerimizde daha akıcı konuşuyoruz. Sınavlarda uzun paragraflı sorular oluyor, onları daha hızlı anlayıp çözmemize yararı oluyor." diye konuştu.

Efe Özçelik ise kitap okuma etkinliğinin hem sporuna hem de yaşantısına çok değer kattığını belirterek, şunları kaydetti:

"Sportif anlamda basketbola bakış açımı çok değiştirdi. Bana bir şeyler kattığı için saha içerisinde eskiye göre daha iyi oynayabiliyorum. Kültürel anlamda ise ikili ilişkilerimde daha akıcı konuşmamı sağlıyor. Kelime haznemi büyük ölçüde geliştirdi. Uzun paragraf sorularını anlayabiliyorum. Beni hem kültürel hem sportif hem de sosyal anlamda çok geliştirdi.

Etiketler : düzce akçakoca sporcu kitap okuma
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