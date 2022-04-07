Önce kanser taraması sonra gezi

Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü, ilçeler ve köylerde yaşayan kadınları kanser taramasına teşvik etmek amacıyla taramaların ardından kentin tarihi ve turistik yerlerine gezi düzenliyor. İl Sağlık Müdürü Yüksel Kutlu:"Bu sayede erken tanı ve erken tedavi imkanı kazanılmış olacak. Taramaları bu sayede daha da artırmayı hedefliyoruz" diyor.

