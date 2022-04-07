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07 Nisan 2022 Perşembe 15:17:00 - Güncelleme:07 Nisan 2022 Perşembe 15:22:00

Önce kanser taraması sonra gezi

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Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü, ilçeler ve köylerde yaşayan kadınları kanser taramasına teşvik etmek amacıyla taramaların ardından kentin tarihi ve turistik yerlerine gezi düzenliyor.

Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü, ilçeler ve köylerde yaşayan kadınları kanser taramasına teşvik etmek amacıyla taramaların ardından kentin tarihi ve turistik yerlerine gezi düzenliyor. İl Sağlık Müdürü Yüksel Kutlu:"Bu sayede erken tanı ve erken tedavi imkanı kazanılmış olacak. Taramaları bu sayede daha da artırmayı hedefliyoruz" diyor.

Etiketler : Önce kanser taraması sonra gezi Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü Yüksel Kutlu
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