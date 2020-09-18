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18 Eylül 2020 Cuma 14:30:00 - Güncelleme:18 Eylül 2020 Cuma 14:30:00

Önce eşini, sonra eşinin akrabasını bıçakladı!

Kaynak: İHA

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Boşanma davası devam eden eşini barışmak için arayıp buluşmak istediğini söyleyen koca hem eşini hem de eşinin akrabasını bıçaklayarak kaçtı. Polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Diyarbakır'da boşanma aşamasında olduğu eşini ve akrabasını bıçaklayan cani adam kayıplara karıştı. Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedildi. Polis, olayların ardından kaçan Samet Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Sur ilçesi Hz. Süleyman Camii ile Melikahmet Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, boşanmak üzere olduğu eşini arayarak barışmak istediğini belirten Samet Y., Hz. Süleyman Camii önünde eşi Sevda Y. ile buluştu. Eşinin barışmak istemediğini gören şahıs, yanında getirdiği bıçakla Sevda Y.’ye saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerine bıçak darbesi alan talihsiz kadın yere yığılırken, Samet Y. olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Daha sonra akrabası Tamer K. ile görüşen Samet Y., bir kebap dükkanının önüne geldiği sırada buradan aldığı bıçakla da akrabasına saldırmaya başladı. Yaşanan anlar güvenlik kamerasına yansırken, yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarda yapılan ilk tedavilerinin ardından hastaneye sevk edildi.

Polis, olayların ardından kaçan Samet Y.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

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