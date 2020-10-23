  • BIST
    1198.32
  • Dolar
    7,9393
  • Euro
    9,3987
  • Altın
    486,7920
İstanbul
13 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Önce adım adım takip ettiler sonra binlerce lirasını çaldılar
Babasını defalarca bıçaklayarak ağır yaralayan genç, komşularından ambulans çağırması için yardım is...
Yeşil renkli köpek yavrusunu görenler gözlerine inanamıyor
Bakan Koca'dan İstanbul için flaş uyarı: Türkiye'nin yüzde 40'ına, Ankara'nın 5 katına ulaştı
Trump, 24 Ekim'de 'Erken oy' kullanacak
Başkan Erdoğan Başkanlığı'nda Varlık Fonu'nda 2 saatlik kritik zirve
Putin'den Başkan Erdoğan'a övgü: Baskılara rağmen bağımsız dış politika izliyor
Hollandalı hacker Trump'ın şifresini 5. denemede buldu
Aliyev'den flaş açıklama: Tamamen kurtarıldı
Bakan Selçuk'tan Açık Öğretim Lisesi açıklaması
Türkiye'den Almanya'ya kınama: Kabul edilemez
Muharrem İnce'den CHP'ye sert tepki: Herkes görmüş oldu
İzmirli öğrencilerin tarım projesi Ödemiş'teki kadınlara ilham oldu
Günlük en yüksek vaka sayısına ulaşan İtalya'da 3 bölgede sokağa çıkma yasağı başlıyor
Sağlık Bakanı Koca açıkladı... İşte 22 Ekim koronavirüs tablosu
Gösteriler ülke geneline yayıldı, çok sayıda mahkum cezaevinden firar etti
Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüştü
Evde karantina kuralına uymayan vatandaş yurda yerleştirildi
Azerbaycan ordusu 7 köyü daha işgalden kurtardı
ABD'de koronavirüs kabusu sürüyor! Son 24 saatte bin 199 ölüm haberi daha
HDP Diyarbakır il başkanı gözaltına alındı
İyilik İçin Sanat Artweeks@Akaretler'de
Fransa'da bomba alarmı!
Bakan Selçuk açıkladı: 63 milyon lira yardım yapacağız
23 Ekim 2020 Cuma 01:21:00 - Güncelleme:23 Ekim 2020 Cuma 01:21:00

Önce adım adım takip ettiler sonra binlerce lirasını çaldılar

Kaynak: DHA

ABONE OL

İzmir'de 1'i kadın 3 şüpheli takibe aldıkları yaşlı adamın 25 bin TL'sini çalıp kayıplara karıştı. Güvenlik kameralarından kayıtları izleyen polis zanlıları kısa sürede yakaladı.

İzmir'de, akraba olan kapkaççı 3 kişi, bankadan 25 bin TL çeken R.E.'yi (80) bir süre takip etti, daha sonra yaşlı adamın cebindeki parayı çalarak kayıplara karıştı. Kapkaç anları güvenlik kamerasınca kaydedilirken, polis ekiplerince yakalanan 1'i kadın 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Konak ilçesinde yüzleri maskeli 1'i kadın 3 şüpheli, bir bankadan 25 bin TL para çeken R.E.'yi takibe aldı. Bankadan çıkan ve alışveriş yapmak için pazara giden yaşlı adamın bir süre peşinden giden 3 kişi, R.E.'nin pazardan aldığı poşetleri düzeltmeye çalıştığı anda, bir anlık dalgınlığından faydalanarak cebinde bulunan 25 bin TL'yi kapıp kaçtı. Olayın ardından R.E., polisi arayarak durumu bildirdi. Konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan polis, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İzmir Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis ekipleri, olayı gerçekleştiren 3 şüphelinin kimliğini tespit etti. Ekipler, akraba olduğu öğrenilen Y.D., S.D. ve U.D.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma neticesinde, 3 şüpheli kapkaç usulü ile çaldıkları 25 bin TL ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 1'i kadın 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

KAPKAÇ ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, olay yerinin yakınlarında yapılan incelemelerde, olay anını saniye saniye görüntüleyen bir güvenlik kamerası tespit edildi. Görüntülerde, yaşlı adamı bir süre izleyen 3 şüpheli, R.E.'nin poşetleri düzeltmeye çalıştığı sırada, arkasından gelerek cebindeki 25 bin TL'yi alıyor, durumu fark eden R.E. ise şüpheliye direnmeye çalışsa da çabası sonuç vermiyor.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER