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17 Haziran 2019 15:39 | Pazartesi

On Numara sonuçları açıklandı mı? 17 Haziran On Numara çekiliş sonuçları sorgulama!

On Numara sonuçları açıklandı mı? 17 Haziran On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranına nasıl ulaşılır? sorularının yanıtları tüm şans oyunu severler tarafından araştırılıyor. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Pazartesi akşamı gerçekleştirilen çekilişlerin sonucu heyecanla bekleniyor. On Numara çekilişinde bu akşam 880. hafta çekilişi gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz hafta 10 bilen 3 kişi On Numara çekilişinde 109.189,55 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu. On Numara sonuçları hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. On Numara kazandıran numaralar sizlerle...

Milli Piyango On Numara çekiliş sonuçları heyecanla araştırılıyor.  Tüm şans oyunu sevenler On Numara sonuçları açıklandı mı? 17 Haziran On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranına nasıl ulaşılabilir? sorularının yanıtları merak ediliyor. Her hafta Pazartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği On Numara çekilişinde bu akşam 880. hafta çekilişi yapılacak. Geçtiğimiz hafta 10 bilen 3 kişi On Numara çekilişinde 109.189,55 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu. On Numara çekiliş sonuçları hakkında merak edilenletin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler... 

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI!

17 Haziran On Numara çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. 17 Haziran On Numara çekiliş sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir. 

ON NUMARA OYUNU ÖZELLİKLERİ

İdaremizce 06.08.2002 tarihinden itibaren yeni bir on-line Sayısal Oyun daha oynatılmaya başlatılmıştır.
On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.
İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.
On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,
Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,
8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,
10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.


On Numara oyununda dağıtılacak olan ikramiye miktarı, o hafta elde edilen hasılattan belirlenmektedir. Çekilen numaraları bir grupta bilen çıkmaması halinde, bu grup için ayrılan ikramiye bir üst gruba ait ikramiyeye eklenmektedir. Ancak, çekiliş yapılan hafta 10 bilen çıkmaz ise bu grubun ikramiyesi bir sonraki hafta 10 rakamı bilenlere dağıtılmak üzere devredilmektedir.
On Numara oyununa 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar, kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.
On Numara oyununda, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde ibraz edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve ödenmez.
On Numara oyunundan elde edilecek gelir, İdaremizin diğer tüm oyunlarında olduğu gibi kanunlarla belirlenen faaliyetlere kaynak olarak aktarılmaktadır. Bunlar; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye'nin Tanıtımı, Olimpiyat Oyunları ile Savunma Sanayii Destekleme Fonu'dur.

ON NUMARA İKRAMİYEMİ NEREDEN ALIRIM?
On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

İKRAMİYE ÖDEME MERKEZLERİ
On numara ikramiyelerinin ödenmesinde yetkileri dâhilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür. İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

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