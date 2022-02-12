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12 Şubat 2022 Cumartesi 20:37:00 - Güncelleme:12 Şubat 2022 Cumartesi 20:37:00

Olumsuz hava koşulları balık fiyatlarını etkiledi

Kaynak: İHA

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Son günlerde etkili olan soğuk hava balık fiyatlarına yansıdı. Balıkçı tezgahlarında hamsi 40, istavrit 40 ve palamut 45 liradan satılıyor.

Yeni sezonun bereketli başlaması Elazığ Kapalı Çarşı tezgahlarını hareketlendirse de soğuk havların etkisi balık fiyatlarına olumsuz yansıdı.

Elazığ Kapalı Çarşıda tezgahlardaki balık fiyatlarının yüksek olması vatandaşı etkilediği gibi esnafın da işini durma noktasına getirdi. Tarihi çarşıda hamsinin kilosu 40, istavritin 40 ve palamuttun ise 45 liradan satışa sunuluyor.

"BALIK FİYATLARI ÇOK YÜKSEK"

Sezon başında balığın fazla çıktığını belirten balıkçı esnafı Taylan Öztürk, "Hamsi, istavrit boldu. Hava şartları nedeniyle balık biraz çekildi. İster istemez bu da fiyatlara yansıdı. Bu balık fiyatlarını arttırdı. Şu anda balık fiyatları çok yüksek. Fiyatlar yüzde 100 arttı. Eskiden 5 nüfuslu bir aile 2 kilo alıyordu, şuan gelip bir kilo anca alıyor. İşlerimiz yarı yarıya düştü" diye konuştu.

Etiketler : balık fiyatları yeni sezonu Balıkçı
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