Ölümden dönmüştü! Artık jokeylik yapmayacağım

Adana'da yarış sırasında attan düşüp ağır yaralanan ve 41 gün bilinci kapalı bir şekilde yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren jokey Samet Erkuş (31), yeniden konuşmaya ve yürümeye başladı. Kaza anını hiç hatırlamadığını söyleyen Erkuş, "Artık jokeylik yapmayacağım" dedi.