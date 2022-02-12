12 Şubat 2022 Cumartesi 18:00:00 - Güncelleme:12 Şubat 2022 Cumartesi 18:00:00
Ölüm korkusuyla yaşıyorlar
Konya'da 12 yaşındaki kızları Nazlıcan'ı 21 Ocak'ta ağır kan hastalığı nedeniyle kaybeden Hatice ve Yalçın İnan çifti, yaşları 9 ile 2 arasında değişen üç çocuğunun da aynı hastalığı taşımasının üzüntüsünü yaşıyor.
İnşaatlarda çalışarak ailesinin geçimini sağlayan Yalçın İnan, "Çocuklar, enfeksiyon riskinden dolayı bahçeye bile çıkamıyor. Biz de onların arkadaşı olduk, dünyamızı birleştirdik. Baba, arkadaş, sırdaş olduk" diyor.