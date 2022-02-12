Ölüm korkusuyla yaşıyorlar

İnşaatlarda çalışarak ailesinin geçimini sağlayan Yalçın İnan, "Çocuklar, enfeksiyon riskinden dolayı bahçeye bile çıkamıyor. Biz de onların arkadaşı olduk, dünyamızı birleştirdik. Baba, arkadaş, sırdaş olduk" diyor.

