İNTERNETTEN ARAŞTIRIP BULDULAR

Hollanda Amsterdam'da yaşayan Bulgaristan vatandaşı Miglena Tolumuva (26) ile Sivaslı Ahmet Turan Koç (47), 9 ay önce bebek sahibi olacaklarını öğrenince büyük mutluluk yaşadı. Fakat iki hafta sonra yapılan tetkikler ve çekilen ultrason sonucunda çifte bebeklerinin ölü olduğu ve kürtaj yapılması gerektiği iletildi. Tereddüde düşen çift, yaptıkları araştırmayla Sivas'ta Doğum ve Kadın Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Savaş Karakuş'a ulaştı, Türkiye'ye gelerek muayene oldu.

Miglena Tolumuva, "Hollanda'da hamileliğimin başında bir hafta arayla iki kez ultrasona girdim. Ancak her seferinde çocuğumun ölü olduğunu söylediler. Kürtaj için bana gün verdiler" dedi.

SAĞLIKLI ŞEKİLDE DÜNYAYA GELDİ

Muayene sonrası bebeğin sağlıklı olduğu görüldü. Karakuş, bazen ultrason muayenesinde bebeğin kalp atışı alınamadığı için ölmüş olabileceğinin değerlendirildiğini, tespit için daha detaylı muayene gerektiğini belirterek gurbetçi çifte iyi haberi verdi. Çift hamilelik sürecinde birkaç kez daha kontrol için Sivas'a geldi. Hamilelikte 9 ayın tamamlanmasıyla Sivas'a gelen Tolumuva, önceki gün normal doğuma alındı. Çift, önceki gün 'İlayda Su' adını verdikleri kızlarına kavuştu.