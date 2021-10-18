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18 Ekim 2021 Pazartesi 16:30:00 - Güncelleme:18 Ekim 2021 Pazartesi 16:30:00

Olta balıkçılarının tekne isyanı

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İSTANBUL Boğazı'nda kıyıya yakın avlanılan balıkçı tekneleri olta balıkçılarını isyan ettirdi.

İSTANBUL Boğazı'nda kıyıya yakın avlanılan balıkçı tekneleri olta balıkçılarını isyan ettirdi. Boğazda avlanılan balıkçı teknelerinin balıkların göç yollarını kapattıklarını ve balık popülasyonuna zarar verdiklerini söyleyen olta balıkçıları, kıyıda balık tutamadıklarını söyledi.

Boğazda balık tutmaya çalışan bir olta balıkçısı "Bu kadar yakına gelmeleri normalde yasak" diye konuştu.

Etiketler : Olta balıkçıları İSTANBUL Boğazı balıkçı tekneleri olta balıkçıları
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