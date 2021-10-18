Olta balıkçılarının tekne isyanı

İSTANBUL Boğazı'nda kıyıya yakın avlanılan balıkçı tekneleri olta balıkçılarını isyan ettirdi. Boğazda avlanılan balıkçı teknelerinin balıkların göç yollarını kapattıklarını ve balık popülasyonuna zarar verdiklerini söyleyen olta balıkçıları, kıyıda balık tutamadıklarını söyledi.

Boğazda balık tutmaya çalışan bir olta balıkçısı "Bu kadar yakına gelmeleri normalde yasak" diye konuştu.

