Olimpiyatlarda bir ilki başardılar

Portekiz'de düzenlenen 470 Yelken Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden Okyanus Arıkan ve Beste Kaynakçı, Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde ederek Türkiye'nin gururu oldu. 470 kadınlar sınıfında 22'nci olarak kariyerlerinde ilk kez olimpiyat kotası alan ikili, ülkemizin tarihinde ilk defa kadınlarda bu sınıfta Olimpiyat Oyunları'na katılmasını sağladı.

