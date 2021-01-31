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31 Ocak 2021 Pazar 01:04:00 - Güncelleme:31 Ocak 2021 Pazar 09:19:00

Olimpiyat hayaliyle kulaç atıyorlar

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Genç yaşlarına rağmen kırdıkları rekorlarla dikkati çeken milli yüzücüler Melikşah Düğen, Atakan Malgil ve Mustafa Kaan Serdar, 2024 ve 2028'de yapılması planlanan olimpiyat oyunlarına katılabilmek için omuz omuza çalışıyor. Mersinli sporcuları çalıştıran milli takım antrenörü Volkan Burak Tuncil "Pandemi sürecinde hiç aralıksız çalışmayı sürdürüyoruz" dedi.

TED Mersin Koleji Spor Kulübü sporcularından 18 yaşındaki Melikşah Düğen, henüz 5 yaşındayken babasının yönlendirmesiyle başladığı yüzme sporunda kısa sürede adını duyurmayı başardı.

Fas'ta 2018 yılında düzenlenen Dünya Okul Sporları Olimpiyatı'nda 100 metre sırtüstü yarışmasında 0.59.03'lük derecesiyle dünya 3'üncüsü olan Melikşah, İstanbul'da 2019'da düzenlenen 31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda da birinci olarak dikkatleri çekti.

Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonalarında 3 kez milli formayı temsil eden Melikşah Düğen, kariyerine 14 Türkiye rekoru sığdırdı.

Genç sporcu, olimpiyat barajını geçmeye çok yaklaştığını belirterek, "Geçen sezon 200 metre sırtüstü yarışlarındaki 2.01.98'lik derecemle olimpiyat B barajına yaklaştım, 95 salisem kaldı. Bu yılki hedefim daha hızlı yüzüp, olimpiyat B barajını geçip oyunlara adım adım ilerlemek. Şu an her şey çok güzel gidiyor" dedi.

Türkiye'nin yüzme sporunda son dönemlerde yakaladığı başarıların kendisini daha çok teşvik ettiğini vurgulayan Melikşah, "Her sporcunun olduğu gibi benim de olimpiyatlarda yarışmak çocukluktan beri hayalim. Türk sporcuların son dönemdeki başarıları beni bu konuda motive ediyor. Bugüne kadar çeşitli branşlarda kırdığım 14 Türkiye rekoru var. Bu yıl da yeni rekorlar için elimden geleni yapacağım." diye konuştu. 

Takım arkadaşı 15 yaşındaki Atakan Malgil de çocuk yaşlarda başladığı yüzme sporunda başarı merdivenlerini hızla tırmandı.

Mersin'de 2018 yılında düzenlenen Performans Yüzme Müsabakaları'nda yarışan milli sporcu, 400 metre karışık yarışında 4.42.47'lik derecesiyle 13 ve 14 yaş Türkiye rekorlarını kırdı.

Dünyanın önde gelen yüzme haber sitelerinden "SwimSwam" tarafından, 13 yaşta performansı dünyanın en hızlı derecesi olarak kayıtlara geçirilen Atakan Malgil, Amerikalı ünlü yüzücü Michael Phelps'in gençliğiyle kıyaslandı.

Atakan, 2019 yılında yarıştığı 400 metre karışıkta kaydettiği 4.38.21'lik dereceyle de 14 yaş Türkiye rekorunun sahibi oldu.

Milli sporcu, 2018'de yakaladığı başarının kendisini olimpiyat oyunları hedefine daha da yaklaştırdığını vurgulayarak, "Milli takımla ülkemi en iyi şekilde temsil etmek ve uluslararası organizasyonlarda madalyalar almak istiyorum. Yaşım genç, 2024 ve 2028'de düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'nda hedeflerim var. 400 metre karışık yarışmalarında derece almayı hedefliyorum." ifadesini kullandı.

Mersin'de 400 metre karışıkta yarışında kırdığı Türkiye rekorunun dünya basınında yer bulmasının kendisini mutlu ettiğini anlatan Atakan Malgil, kendisine inananları haksız çıkarmamak için antrenmanlarını aralıksız sürdürdüğünü vurguladı.

Etiketler : spor olimpiyat yüzme
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