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03 Nisan 2022 Pazar 14:47:00 - Güncelleme:03 Nisan 2022 Pazar 14:55:00

Ölen eşinin hayalleri için muhtar oldu

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BALIKESİR'in Bandırma ilçesinin Paşabayarı Mahallesi'nde geçen dönem muhtarlık yaparken hayatını kaybeden Fuat Şentürk'ün (60) eşi Belgin Şentürk, eşinin engellilere yönelik hayalini gerçekleştirmek için muhtar oldu. Belgin Şentürk, mavi kapak, pil ve atık yağları satarak elde edilen para ile 5'i akülü 11 engelli aracın alımını gerçekleştirip sahiplerine ulaştırdı.

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinin Paşabayarı Mahallesi'nde geçen dönem muhtarlık yaparken hayatını kaybeden Fuat Şentürk'ün (60) eşi Belgin Şentürk, eşinin engellilere yönelik hayalini gerçekleştirmek için muhtar oldu. Belgin Şentürk, mavi kapak, pil ve atık yağları satarak elde edilen para ile 5'i akülü 11 engelli aracın alımını gerçekleştirip sahiplerine ulaştırdı.

Paşabayarı Mahallesi'nin, topladığı mavi kapak, pil ve atık yağları satarak, engellilere araç alınmasına yaptığı katkıyla tanınan muhtar Fuat Şentürk 2018 yılında rahatsızlanınca kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Belgin Şentürk, eşinin ölümünden sonra onun çok istediği engellilere araç dağıtımını da gerçekleştirmek için 2019 yılında aday olup, mahalleye muhtar seçildi. Şentürk, topladığı mavi kapak, pil ve atık yağlar sayesinde aldığı 5'i akülü, 11 engelli aracını sahiplerine ulaştırdı.

Eşinin mirasına sahip çıktığını ve başlattığı kampanyaları mahalle sakinlerinin de desteğiyle sürdürdüğünü kaydeden Belgin Şentürk, "Mavi kapak, atık pil ve yağ, giysi kampanyası rahmetli eşim Fuat Şentürk'ün döneminden beri devam ediyor. Ben de ondan aldığım bu mirası kendim muhtar olduktan sonra devam ettirdim. Vatandaşlarımız bu konuda o kadar duyarlılar ki, muhtarlığı açtığım her gün, pencereye bir poşet içinde sıkıştırılmış malzemeler görüyorum. Biz bunları birer birer toplayarak koskocaman bir havuz oluşturuyoruz. Benim muhtarlık dönemimde, 3 yıldan bu yana 6 manuel, 5 otomatik engelli aracı aldık. Tabi vatandaşlarımız da destekledi. Mavi kapaklardan elde ettiğimiz gelirlerle engelli vatandaşlarımızı çok sevindirdik. Onların hayatını kolaylaştırmak için yardımcı olmaya çalıştık. Bundan sonra da projelerimize devam edeceğiz. Bugünkü elde edeceğimiz gelirlerle de ihtiyaç sahibi olursa seve seve engelli aracı alabiliriz, yoksa da bunları kasamızda tutarak ihtiyacımız olduğu zaman bunları tekrar Paşabayır Mahalle Muhtarlığı olarak kullanacağız' dedi.

Etiketler : Ölen eşinin hayalleri için muhtar oldu muhtar Fuat Şentürk 2018
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