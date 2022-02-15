Okurken aylık 5 bin lira kazanıyorlar

Bursa'nın İnegöl ilçesi Mesleki Eğitim Merkezi'nde eğitim alıp işyerlerinde uygulama yapan öğrenciler, eğitimin sonunda hem lise diploması hem de kalfalık ve ustalık belgelerine kavuşuyor. Yaşları 15 ila 17 arasında değişen öğrenciler, pratik yaptıkları fabrikalarda 3 ile 5 bin lira arasında maaş alıyor.



Yeni sisteme alınan Mesleki Eğitim Programı kapsamında öğrenci sayısı yüzde 600 oranında artıran İnegöl Mesleki Eğitim Merkezi, öğrencilere diploma ve meslek kapısı, işverenlere ise kalifiye eleman istihdamı sağlıyor. İnegöl Mesleki Eğitim Merkezinde eğitim gören yaşları 15 ila 17 arasında değişen öğrenciler, pratik yaptıkları fabrikalarda 3 ila 5 bin lira arasında maaş alıyor. Bin 28 öğrencinin çalıştığı ve sigortadan muaf olan fabrikalara ise 1 Milyon TL'nin üzerinde teşvik de sağlandı. Bu yöntemle hem öğrenciler hem de işverenler kazanıyor. 2020 yılında 184 olan öğrenci sayısı kısa sürede 822'ye ulaşan merkezde yüzde 600 oranında artış oldu.

İnegöl ilçe Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru, "Son 1 yıl içerisinde yüzde 600 artışla 184 olan öğrenci sayımızı bin 28'e çıkardık. Şuan da 561 öğrencimiz ön kayıtta bekliyor. Hedefimiz mobilyanın başkenti olan İnegöl'de öğrenci sayımızı 3 bine çıkarmak. İş insanlarımıza bir çağrıda bulunmak istiyorum. İş insanlarımız toplamda 184 meslek grubunda kendileri yetiştirip istihdam edebileceği çalışanları temin edebilecekler. Bu çerçevede öğrenci başına bin 276 lira ile 2 bin 126 lira arasında teşviklerimiz var. Biz iş insanlarımızın istihdama katkı sağlamaları açısından yararlanmalarını istiyoruz" dedi.

Fabrikalarda görev alan öğrencilerin maaşlarından bahseden Doğru, "Yine bin 270 lira maaş alan öğrencilerimiz arasında 5 bin lira maaş alan öğrencilerimiz de var. Bu hem iş insanlarımız hem de yeni yetişen nesil açısından büyük önem arz etmektedir. Ayrıca işletmelerimize istihdam ettikleri öğrencilerimiz için sigorta muafiyeti de sağlanmaktadır. Mesleki Eğitim merkezimizin dışında 8 meslek lisesinde de mesleki eğitim merkezlerini kurduk. Dolayısıyla toplamda 9 mesleki eğitim merkezimizde bin 28 öğrencimiz bulunmaktadır. Hedefimiz 3 bin öğrenciye ulaşmak ve bu doğrultuda İnegöl sanayine aranan kalifiye eleman desteğini sağlamak" diye konuştu.

Öğrencilerin hafta da bir gün okula, diğer 4 gün fabrikalarda çalışmak suretiyle lise mezunu olduklarının altını çizen Doğru, "Bunun yanında usta öğreticilik ve ustalık belgesi de alıyorlar. Bir çok fırsatı bir anda kendilerine sunuyoruz. Tabi aynı zamanda işverenlere hem sigorta muafiyeti hem de maaş teşviki açısından imkanlar sunuyoruz. Gençlerimiz de genç yaşta mesleğe atılıyorlar. Bu mesleki eğitim modelinde hem öğrencilerimiz haftada bir gün okula gelerek meslek sahibi oluyorlar hem de işverenlerimize destekte bulunmuş oluyorlar" ifadelerini kullandı.

Doğru, 9 mesleki eğitim merkezinin işyerleriyle irtibatını kolaylaştırmak açısından 3 OSB bünyesinde 3 irtibat noktalarını kurduklarını, böylelikle işverenlerle irtibatın arttığını da sözlerine ekledi.

15 yaşındaki öğrenci Şenay Kocabey, "7 aydır eğitim alıyorum ve mobilya sektöründe çalışıyorum. Makine öğreniyorum. Bu sektörde olduğum için kendimi şanslı hissediyorum. Mobilya bir erkek sektörü. Ben bir kız olarak mücadele veriyorum. Makineleri öğrendim. 4 bin 500 TL maaş alıyorum" dedi.

Öğrenci 17 yaşındaki Yasin Kurt ise, "7 aydır eğitim alıyorum. Mobilya sektöründe çalışıyorum. Hem işimi öğreniyorum hem de ilerlemeye çalışıyorum. Eğitim bittiğinde hem işyeri açma belgesi, kalfalık, ustalık belgeleri alacağız. Mobilya fabrikasında çalışıyorum. 3 bin 750 TL maaş alıyorum. Mezun olduktan sonra işyeri açıp kendi işimin başına geçmek istiyorum. mesleğimi severek yapıyorum" şeklinde hedefini açıkladı.

İnegöl Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Musa Oktar, "822 öğrencisi ile İnegöl'de en fazla öğrenciye eğitim veren Meslek Lisesi durumundadır. 2020 yılının temmuz ayında öğrenci sayısı sadece 184 idi. Covid 19 Pandemisi yaşanmasına ve kapanma dönemlerine rağmen yıl sonunda 2021 öğrenci sayısı 560 sayısına ulaştırıldı. Bu dönemdeki öğrenci artışı yüzde 300 rakamına ulaşmıştır. 2021 yılında 97 öğrenci mezun olmuş ve diplomalarına kavuşmuştur. Sorumlu dersleri bulunan 36 öğrenci ise sistem tarafından beklemeli öğrenci olarak statüleri değiştirilmiştir. Mezunlar ve beklemeli durumdaki öğrenciler sistem tarafından öğrenci durumları değiştirilerek arşiv sistemine alınmıştır. Ağustos 2021 tarihinde ise aktif öğrenci sayımız 430 olarak istatistiklerimize yansımıştır. Ağustos 2021 ile Ocak 2022 döneminde mevcut öğrenci sayısı kadar daha yeni öğrenci ekleyerek öğrenci sayısını 822 çıkartmıştır. 2021-2022 eğitim öğretim yılında öğrenci sayısını ikiye katlamıştır. 2020 Temmuz ile 2022 Ocak dönemleri arasında öğrenci sayısını 184'den 822 çıkmış bu süreçte 97 diploma ile beklemeli öğrencilerle birlikte 1000 öğrenciye hizmet vermiştir. 18 aylık bir süreçte yüzde 540 öğrenci artışı ile İnegöl sanayisine çok önemli destek verilmiştir" dedi.

Öğrenci sayısının artışı yanında bu süreçte başvuru şartlarını taşıyan ve sınavlarda başarılı olan 1000'den fazla çalışana Kalfalık-Ustalık belgesi kazandırıldığını açıklayan Oktar, 500 kişiye de Usta Öğretici unvanı kazandırıldığını belirtti.