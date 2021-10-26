Okumayı 75 yaşında öğrendi Kitap etkinliklerini kaçırmıyor

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, okuma-yazma öğrenen 75 yaşındaki Ayten Gül, farkındalık oluşturmak için çocukları yaşındaki kursiyer arkadaşlarıyla kitap okuma etkinliklerine katılıyor. Çoğunluğu çocukları yaşında olan "sınıf arkadaşlarıyla" her ay bir araya gelen Ayten Gül, "Okuma yazma öğrendikten sonra sanki hayata yeni gelmiş gibi mutlu oldum" dedi.

