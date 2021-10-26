VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Palandöken'e suni kar yağdırılıyor
BM: Burundi'de 60 binden fazla mülteci gönüllü olarak evine döndü
24 Özel “Murat Kurum”
BDDK Başkanı açıkladı!
Cevap Soruda
UÇBEY gri listeye çizik attı
Ben Bilirim 500. bölümünü kutladı!
CHP ve HDP'den ortak karar! Tezkereye "hayır" diyecek
Meral Akşener seçimini yaptı! Açıkça tarafını belli etti
Topyekün bir saldırı başlatılabilir!
Rus basını yazdı: 10 ülkeyi dize getirdi
Başkan Erdoğan Fuzuli Havalimanı'na inen ilk lider oldu
Dark Web'e dev operasyon! 150 kişi yakalandı
TSK'nın karşısına çıkmaya korktular
Büyükelçilerin geri adımı Türkiye düşmanı Kati Piri'yi çılgına çevirdi!
Gündemi sarsacak "Prens Selman" iddiası: Kralı zehirli yüzükle öldürmek istedi
"Türkiye" çağrısı yaptı: Karadeniz'e ihtiyacımız var
"Zihinleri fukara akılları ukala"
“İlk Uzun Metrajımı Nasıl Yaptım?” Söyleşisi Bosphorus Film Lab Kapsamında Gerçekleştirildi
İçişleri'nden 32 ile genelge: Nokta operasyonlar düzenlenecek
TOKİ kararı Resmi Gazete'de yayımlandı: Yıl sonuna kadar 80 bin aile konut sahibi olacak
Altun'dan DW Türkçe'nin spekülasyonuna tepki: İlişkilerimizi zehirliyorsunuz
Kritik projeler hayata geçirilecek
26 Ekim 2021 Salı 17:00:00 - Güncelleme:26 Ekim 2021 Salı 17:00:00

Okumayı 75 yaşında öğrendi Kitap etkinliklerini kaçırmıyor

ABONE OL

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, okuma-yazma öğrenen 75 yaşındaki Ayten Gül, farkındalık oluşturmak için çocukları yaşındaki kursiyer arkadaşlarıyla kitap okuma etkinliklerine katılıyor.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, okuma-yazma öğrenen 75 yaşındaki Ayten Gül, farkındalık oluşturmak için çocukları yaşındaki kursiyer arkadaşlarıyla kitap okuma etkinliklerine katılıyor. Çoğunluğu çocukları yaşında olan "sınıf arkadaşlarıyla" her ay bir araya gelen Ayten Gül, "Okuma yazma öğrendikten sonra sanki hayata yeni gelmiş gibi mutlu oldum" dedi.

Etiketler : Okumayı 75 yaşında öğrendi Adıyaman Kahta ilçesi okuma-yazma Ayten Gül
Anne-oğul pozu

Anne-oğul pozu
Reyting kurbanı oldu

Reyting kurbanı oldu
'Mete Başkan' ekrana döndü

'Mete Başkan' ekrana döndü
Türkiye'nin en çok takip edileni Hande

Türkiye'nin en çok takip edileni Hande
Murat Yıldırım eşi Imane'ye övgü yağdırdı

Murat Yıldırım eşi Imane'ye övgü yağdırdı
Yeni klip heyecanı

Yeni klip heyecanı
Aşıklar Paris'te

Aşıklar Paris'te
Sevgilisinden Hadise'ye romantik kutlama!

Sevgilisinden Hadise'ye romantik kutlama!

Sorgulayıcı ve gözlemciyim

Sorgulayıcı ve gözlemciyim

EN ÇOK OKUNAN HABERLER