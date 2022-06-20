İstanbul Çekmeköy ilçesi Sultançiftliği Mahallesi Muhtarı Engin Çelik, "Okuması çocuklardan hediyesi muhtardan" sloganıyla çalışma başlattı. Muhtarlığın bir bölümünü çocuklar için kütüphaneye çeviren Çelik, bisiklet, spor ayakkabı, futbol topu gibi hediyeler vererek, çocukların kütüphaneye ve kitaplara ilgisinin artmasını teşvik etti.

