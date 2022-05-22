Okumanın yaşı yok: 59'da üniversite kazandı, 63'te öğretmen oldu

Yıllarca muhasebecilik yaptıktan sonra emekli olan ve resim kursuna başlayan Hülya Acar (63), sanat sevgisini üniversite ile taçlandırdı. 2018 yılında 59 yaşındayken Düzce Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nü kazanan, geçen yıl da oğlu ile aynı dönemde mezun olan Acar, şimdilerde Düzce Belediyesi tarafından açılan kursta resim öğretmeni olarak görev yapıyor.

