Okumanın yaşı yok

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde yaşayan Rabia Kapancı, 55 yaşında Rabia-Tül Adeviyye Kadın Kültür ve Sanat Merkezi'nde okuma-yazma öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor. Babasının küçükken okula göndermemesi ve 55 yaşına kadar sosyal yaşamda zorluk çektiği için okuma yazma kursuna katılmaya karar verdiğini söyleyen Kapancı, eğitimde yaş kavramının olmadığını belirtti.

