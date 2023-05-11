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11 Mayıs 2023 Perşembe 17:52:00 - Güncelleme:11 Mayıs 2023 Perşembe 17:52:00

Okumanın yaşı yok

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Diyarbakır'da yaşayan Rabia Kapancı, 55 yaşında Rabia-Tül Adeviyye Kadın Kültür ve Sanat Merkezi'nde okuma-yazma öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde yaşayan Rabia Kapancı, 55 yaşında Rabia-Tül Adeviyye Kadın Kültür ve Sanat Merkezi'nde okuma-yazma öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor. Babasının küçükken okula göndermemesi ve 55 yaşına kadar sosyal yaşamda zorluk çektiği için okuma yazma kursuna katılmaya karar verdiğini söyleyen Kapancı, eğitimde yaş kavramının olmadığını belirtti.

Etiketler : diyarbakır okuma yazma
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